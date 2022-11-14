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كريستيانو يشن هجوما: "عليك تدمير الشيء لإعادة بنائه!"

تاريخ النشر: 14/11/2022 - 09:22

كريستيانو يشن هجوما: "عليك تدمير الشيء لإعادة بنائه!"
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، استعداده للاستمرار مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم انتقاداته القوية للفريق والمدرب إريك تين هاج.

وذكر كريستيانو في حوار مع الصحافي ومقدم البرامج الشهير، بيرس مورجان "كما قال بيكاسو، عليك تدمير الشيء لإعادة بنائه.. وإذا قرر مانشستر يونايتد البدء معي من جديد، بالنسبة لي، لا توجد مشكلة تجاه ذلك".

وجاء هذا التصريح بعدما هاجم "الدون" خلال نفس الحوار، مدربه الألماني السابق رالف رانجنيك، والحالي إريك تين هاج، حيث قال "هناك نقطة مثيرة للاهتمام، وهي كيف أقال ناد مثل مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير واستبدله بمدير رياضي؟ إنه شيء لا يفهمه أحد".

وأضاف "هذا الرجل (رالف رانجنيك) ليس حتى مدربا! ناد كبير مثل مانشستر يونايتد تعاقد مع مدير رياضي! هذا الأمر لم يفاجئني أنا فقط.. بل فاجأ كل العالم".

كما قال عن مدربه الحالي "لا أحترمه؛ لأنه لا يظهر لي أي احترام.. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدا".

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#إريك تين هاج
#رالف رانجنيك

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