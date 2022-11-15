  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

غوارديولا يسعى إلى حسم مصيره مع السيتي خلال أيام

تاريخ النشر: 15/11/2022 - 08:56

غوارديولا يسعى إلى حسم مصيره مع السيتي خلال أيام
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، إلى حسم مصيره مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد غوارديولا مع الفريق السماوي عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تمديد العقد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن غوارديولا سيستفيد من فترة كأس العالم للراحة والتفكير في ما يجب القيام به بعد 30 حزيران/يونيو عقب نهاية عقده.

ويخطط غوارديولا للسفر إلى أبو ظبي، للقاء مسؤولي مانشستر سيتي، من أجل شرح خططه للمستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوارديولا سعيد بالتواجد في مانشستر سيتي، لكن أمر التجديد يتوقف على مدى قدرته على تحفيز الفريق الذي توج بلقب البريمييرليغ 4 مرات في آخر 5 مواسم.

ويتمنى غوارديولا، حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع المان سيتي هذا الموسم، وهو اللقب الذي ينقصه مع الفريق الإنجليزي.

بودكاست عرب 48

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو
مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

2022-11-15

كريستيانو يشن هجوما: "عليك تدمير الشيء لإعادة بنائه!"
كريستيانو يشن هجوما: "عليك تدمير الشيء لإعادة بنائه!"

2022-11-14

مونديال قطر: السعودية إلى تكرار ما حققته في العام 1994
مونديال قطر: السعودية إلى تكرار ما حققته في العام 1994

2022-11-14

الأكثر قراءة

شهيدة وإصابة برصاص الاحتلال قرب رام الله

شهيدة وإصابة برصاص الاحتلال قرب رام الله

2022-11-14
تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني المسؤولية: منفذة تفجير إسطنبول سورية الأصل

تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني المسؤولية: منفذة تفجير إسطنبول سورية الأصل

2022-11-14
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

2022-11-14
جندي إسرائيلي يقتل يهوديا اشتبه بالخطأ بأنه فلسطيني

جندي إسرائيلي يقتل يهوديا اشتبه بالخطأ بأنه فلسطيني

2022-11-14
غضب في الليكود: نتنياهو يسعى لتعيين ديرمر وزيرا للخارجية

غضب في الليكود: نتنياهو يسعى لتعيين ديرمر وزيرا للخارجية

2022-11-14