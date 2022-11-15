غوارديولا يسعى إلى حسم مصيره مع السيتي خلال أيام

يسعى المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، إلى حسم مصيره مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد غوارديولا مع الفريق السماوي عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تمديد العقد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن غوارديولا سيستفيد من فترة كأس العالم للراحة والتفكير في ما يجب القيام به بعد 30 حزيران/يونيو عقب نهاية عقده.

ويخطط غوارديولا للسفر إلى أبو ظبي، للقاء مسؤولي مانشستر سيتي، من أجل شرح خططه للمستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوارديولا سعيد بالتواجد في مانشستر سيتي، لكن أمر التجديد يتوقف على مدى قدرته على تحفيز الفريق الذي توج بلقب البريمييرليغ 4 مرات في آخر 5 مواسم.

ويتمنى غوارديولا، حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع المان سيتي هذا الموسم، وهو اللقب الذي ينقصه مع الفريق الإنجليزي.