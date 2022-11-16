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برشلونة يتلقى صفعة قوية

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 18:47

برشلونة يتلقى صفعة قوية
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعرض نجم برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي، لعقوبة الإيقاف مدة 3 مباريات في الليغا بعد أن أظهر "عدم احترام" للحكم، وستدخل العقوبة حيز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر.

وطُرد المهاجم البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر بأنّه إساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له، الأربعاء، إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، جرى فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره "موقف ازدراء أو عدم احترام" تجاه الحكم.

ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري برصيد 13 هدفا، عن مباراة الديربي ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

وسبق أن علّق ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي في حفل تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي عن موسمه السابق مع بايرن ميونخ الألماني "هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت لتشافي وليس للحكم".

وتابع "في الأسبوع الماضي، على ما أعتقد، تحدثنا بالفعل عن توخي الحذر إذا جرى منحي بطاقة صفراء، لأن شيئًا من هذا القبيل يمكن أن يحدث، وفي النهاية حدث ذلك. "هذا خطأي، لقد رأيت بطاقتين صفراويين، لكن الإيماءة كانت من أجل (تشافي)".

ومن المحتمل أن يستأنف النادي الكاتالوني على قرار الاتحاد الإسباني.

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#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة

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