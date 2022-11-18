مونديال قطر: الأرجنتينيان غونساليس وخواكين كوريا ينضمان لقائمة المبعدين

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الخميس، أن مهاجميه الدوليين في صفوف فيورنتينا وإنتر ميلان الإيطاليين نيكولاس غونساليس وخواكين كوريا تواليا سيغيبان عن نهائيات مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

وكتب الاتحاد في حسابه على تويتر أنه "خلال تمارين اليوم، تعرض نيكولاس غونساليس لتمزق عضلي وسُحب من تشكيلة المونديال. استدعى الجهاز الفني بدلاً منه أنخل كوريا" مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبعد ذلك بساعة واحدة، أعلن الاتحاد الأرجنتيني، دائما في حسابه على تويتر، أن خواكين كوريا سيترك التشكيلة بدوره بسبب إصابة لم يحدد طبيعتها، موضحا أن المهاجم الواعد في صفوف أتلانتا الأميركي ثياغو ألميدا (21 عاما) سيحل مكانه.

وكان المدرب ليونيل سكالوني ألمح، الأربعاء، عقب الفوز الودي على الإمارات 5 - صفر في أبو ظبي، إلى إمكانية إجراء تعديل على تشكيلة الـ26 لاعبا، كون العديد منهم "ليسوا بنسبة 100 في المائة من مستواهم".

وعقب المباراة الـ36 تواليا من دون هزيمة، قال سكالوني لصحيفة "سبورت" الإسبانية إن "هناك إمكانية لإجراء تغييرات على تشكيلة الـ26 لاعبا لكأس العالم. سنرى ما سيحصل".

وبرّر سكالوني ذلك بالقول إن "بعض اللاعبين ليسوا جاهزين 100 بالمئة. لدينا بعض المشاكل الصغيرة. نريد توخي الحذر ورؤية كيف سيتطورون"، علما أن أربعة لاعبين لم يكونوا ضمن التشكيلة التي واجهت الإمارات بينهم غونساليس.

ويحق للمنتخبات الوطنية إجراء تغيير على تشكيلة النهائيات قبل 24 ساعة من المباراة الأولى، علما أن يتواجه مع السعودية، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا.

وكان الشك يحوم حول تواجد باولو ديبالا في تشكيلة النهائيات بسبب إصابة أبعدته عن فريقه روما الإيطالي لمدة شهر قبل أن يسجل عودته السبت بمشاركته في ربع الساعة الأخير من مباراة الدوري المحلي ضد تورينو (1 - 1).

وتعد الأرجنتين بقيادة نجمها، ليونيل ميسي، من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب العالمي للمرة الأولى منذ 1986 والثالثة في تاريخها، لا سيما بعد الأداء الذي قدمته في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى النهائيات وتتويجها بلقب كوبا أميركا 2021.