مونديال قطر: الإصابة تحرم منتخب إسبانيا من ظهيره الأيسر

عرب ٤٨ / أ ف ب

لن يتمكن الظهير الأيسر، خوسيه غايا، من المشاركة مع المنتخب الإسباني في نهائيات مونديال قطر الذي ينطلق غدا الأحد، وذلك بعدما استبعد عن التشكيلة المتواجدة في الدوحة نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلن الاتحاد الإسباني الذي استبدله بلاعب برشلونة الشاب أليكس بالدي.

وقال بيان الاتحاد الإسباني "يغادر الجناح قطر مع الحب والاحترام والتقدير من زملائه في الفريق وكامل الاتحاد الإسباني لكرة القدم"، مضيفا "لن يكون خوسيه لويس غايا مع إسبانيا في مونديال قطر".

وتعرّض ظهير فالنسيا لالتواء في الكاحل الأيمن الأربعاء خلال التمارين، وأعتُقِدَ في بادئ الأمر أن الإصابة طفيفة ولا تهدّد مشاركته في مونديال قطر.

لكن "بعد تحليل الموقف بعناية والتشاور المتواصل مع الخدمات الطبية في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اتخذ لويس إنريكي قراره باستبدال ظهير فالنسيا الذي تعرض لإصابة عرضية الأربعاء خلال تدريبات بعد الظهر في عمان".

ولاحقا، قال الاتحاد الإسباني إنه "بعد تأكيد غياب خوسيه لويس غايا بسبب الإصابة، قرر الطاقم الفني استبداله بأليكس بالدي... أخذ لويس أنريكي بعين الاعتبار تألقه في بداية الموسم".

وغاب غايا عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي خاضها فريق المدرب لويس إنريكي الخميس ضد الأردن في عمان (3-1) قبل السفر مباشرة الى الدوحة.

وتواجد بديله بالدي (19 عاما) مع منتخب تحت 21 عاما الذي اختتم مبارياته لهذا العام بمواجهة اليابان مساء الجمعة في إشبيلية.

وبانضمامه إلى المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته، يرفع بالدي عدد لاعبي برشلونة في تشكيلة إسبانيا لمونديال قطر إلى ثمانية.

ويأتي خبر استبعاد غايا واستبداله ببالدي قبل خمسة أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر ضد كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.

ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلا على تشكيلة الـ26 لاعبا للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.