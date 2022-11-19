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مونديال قطر: حكم إيطالي يقود المباراة الافتتاحية

تاريخ النشر: 19/11/2022 - 00:23

مونديال قطر: حكم إيطالي يقود المباراة الافتتاحية
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اختير الحكم الإيطالي، دانييلي أورساتو، لقيادة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم بين قطر المضيفة والإكوادور غدا، الأحد، على استاد البيت في مدينة الخور؛ حسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكر "فيفا" في بيان له "بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".

وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الأولى أيضا في الشرق الأوسط، فيما تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب إفريقي.

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#منتخب قطر
#مونديال قطر
#كأس العالم
#منتخب الإكوادور

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