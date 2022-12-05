بعد مونديال قطر: كريستيانو رونالدو ينتقل للعب في الدوري السعودي

اتفق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر السعودي على أن يرتدي قميصه ابتداء من مطلع كانون الثاني/يناير القادم؛ حسب ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين.

ونشرت الصحيفة الإسبانية صورة رونالدو بزي النصر السعودي، مشيرة إلى أن العقد سيمتد لمدة سنتين ونصف؛ حسب ما أعلن الأسبوع الماضي.

وكان رونالدو قد أنهى علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.

ومما يذكر أن العقد بالإضافة إلى الرمز الكبير (أقل بقليل من 100 مليون يورو)، محاط بحوافز اقتصادية عبر الإعلانات، مما سيضع النجم البرتغالي كأعلى رياضي مدفوع الأجر في العالم، سيقترب العدد الإجمالي إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان يحصلان على 75 و70 مليونًا.

سيجد كريستيانو رونالدو فريقًا يسعى لاستعادة الهيمنة المفقودة في منافسته بعيدًا عن المستوى العالمي الأول. لكن كرة القدم شيئًا فشيئًا تضعه في مستوى تنافسي آخر. حتى أنه يتلقى انتقادات في البرتغال بسبب أدائه خلال كأس العالم، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل أشهر.