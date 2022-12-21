صحيفة: ميسي يتفق على تمديد عقده مع سان جيرمان

توصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المتوّج ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده لاتفاق مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي وتمديد عقده لغاية موسم 2023-2024 على الأقل، حسب ما أوردت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الأربعاء.

وساعد ميسي (35 عاما) الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، منتخب بلاده على نيل كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة بدون أن تورد أي مصادر "في أوائل كانون الأول/ديسمبر وفي خضم كأس العالم، جرى التوصل إلى اتفاق (مع ميسي) للبقاء لموسم آخر على الأقل".

ولم يكن هناك أي مسؤول بباريس سان جيرمان متاحا على الفور للتعليق.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان هذا الشهر إن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفا أن المناقشات بشأن تمديد العقد ستجري بعد كأس العالم.

وانتقل ميسي، الذي سجل 12 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى فريق العاصمة الفرنسية من برشلونة في عام 2021 بموجب عقد لمدة عامين.