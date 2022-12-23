باريس سان جيرمان يتمسك بضم لاعب اليونايتد

أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي تمسكه بالتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الرغم من تمديد عقده لمدة 12 شهرا.

وحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن"، فإن سان جيرمان لن يتوقف عن محاولات ضم اللاعب البرازيلي، فريد، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الجاري، قبل قرار اليونايتد بتفعيل بند التمديد لعام إضافي.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد لن يفكر في التخلي عن لاعبه بأقل من 30 مليون جنيه إسترليني، وهي رسوم يستطيع باريس سان جيرمان تأمينها بسهولة.

ومن المؤكد أن فرصة الانضمام إلى الزملاء الدوليين نيمار وماركينيوس في العاصمة الفرنسية، ستجذب فريد، الذي كافح من أجل الحصول على مكان منتظم في تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب إريك تين هاج.

وخاض لاعب خط الوسط معركة مستمرة للاحتفاظ بمكان تحت قيادة العديد من مدربي أولد ترافورد، منذ قدومه للفريق من شاختار دونيتسك بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني في العام 2018.

وكان فريد يأمل في أن يؤدي وصول زميله البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد في الصيف مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، إلى تكوين شراكة معه في خط الوسط كما يفعل اللاعبان بانتظام مع منتخب بلادهما.

لكن تين هاج فضل الشراكة بين كاسيميرو وكريستيان إريكسن، فيما شارك فريد في 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسيبلغ فريد من العمر 30 عامًا في آذار/مارس، ويعلم أنه ستكون لديه فرصة أفضل في البداية المنتظمة مع باريس سان جيرمان.