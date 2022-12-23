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ما مصير حكيمي مع باريس سان جيرمان؟

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 10:40

ما مصير حكيمي مع باريس سان جيرمان؟
حكيمي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق وكيل أعمال النجم المغربي، أشرف حكيمي، إلى مصيره مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيله في الفترة القادمة.

وذكر أليخاندرو كامانو في تصريحات لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن "أشرف سعيد جدا في باريس سان جيرمان، وعقده يمتد لغاية حزيران/يونيو 2026".

وأكد "لا توجد أي مفاوضات أو محادثات مع فريق آخر، وحكيمي في كامل تركيزه مع الفريق الفرنسي".

وأوردت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من حكيمي، أن الأخير يرغب في العودة إلى صفوف ريال مدريد، ما أثار الشكوك حول مستقبله.

وساهم حكيمي في وصول منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر، في إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة منذ النسخة الأولى لكأس العالم.

ورغم أن سان جيرمان منح حكيمي إجازة لمدة 5 أيام بعد المونديال، لكن اللاعب عاد للتدريبات الأربعاء الماضي، على غرار ما فعله صديقه المقرب بالفريق كيليان مبابي.

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#أشرف حكيمي
#باريس سان جيرمان
#المغرب

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