نابولي يتحرك للتعاقد مع المغربي أوناحي

بدأ فريق نابولي الإيطالي مساعيه للتعاقد مع اللاعب المغربي، عز الدين أوناحي، من فريق آنجيه الفرنسي.

ولفت أوناحي الأنظار خلال مونديال قطر، بعدما ساهم في الإنجاز التاريخي لمنتخب بلاده باحتلال المركز الرابع في البطولة الكبرى على مستوى العالم.

وقال الصحافي في شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، جيانلوكا دي مارزيو، إن "أوناحي يعتبر أن اللعب في إيطاليا خلال هذه المرحلة، وتحديدا في نابولي، سيطور مستواه بشكل كبير".

وأشار إلى أن نابولي قدم عرضا أوليا بالفعل لضم أوناحي مقابل 25 مليون يورو.

وأوضح أن "نابولي لا يحتاج أوناحي في الوقت الحالي، نظرا لكثرة لاعبي الوسط في الفريق، إلا أن الفريق يعتبره إضافة قوية للمستقبل".

ويمنح هذا الأمر ميزة لنابولي في السباق على ضم نجم المغرب، لأنه سيتركه على سبيل الإعارة لآنجيه حتى نهاية الموسم الجاري، في حال إتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي.