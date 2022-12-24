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هبة سعدية.. الفلسطينية الأولى ضمن تحكيم كأس العالم للسيدات

تاريخ النشر: 24/12/2022 - 23:24

هبة سعدية.. الفلسطينية الأولى ضمن تحكيم كأس العالم للسيدات
هبة سعدية
عرب ٤٨

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي المساعد، الفلسطينية هبة سعدية، للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا المقررة من 20 تموز/يوليو حتى 20 آب/أغسطس 2023.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشارك فيها حكم فلسطيني في مباريات كأس العالم.

وسبق أن شاركت سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وجرى اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي قامت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 حزيران/ يونيو الماضي في فيتنام، إذ تضم المجموعة كل من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

كما اختار الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم الحكم سعدية، والتي افتتحت مشاركتها في تحكيم بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما، واستضافتها فرنسا خلال الفترة 29 أيار/مايو وحتى 13 حزيران/يونيو من العام الجاري، بمشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم.

وتعد كأس العالم للسيدات 2023، هي الأولى في تاريخ البطولة التي يشترك في تنظيمها بلدين، والأولى التي تقام في نصف الكرة الجنوبي والأولى التي تضم 32 منتخبا، علما أن نسخة 2019 ضمت 24 منتخبا.

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#هبة سعدية
#كأس العالم للسيدات

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