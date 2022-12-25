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لياو يدرس الرحيل عن ميلان ويغازل آرسنال

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 09:14

لياو يدرس الرحيل عن ميلان ويغازل آرسنال
لياو (Gettyimages)
عرب ٤٨

يدرس النجم البرتغالي، رافاييل لياو، الرحيل عن صفوف فريقه آيه سي ميلان الإيطالي في المستقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لياو مع ميلان في صيف 2024، وهو يرفض كل عروض التجديد حتى الآن.

ونقل خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، تصريحات للياو قوله "أخطط في المستقبل لخوض تجربة في دوري جديد".

وأضاف "لكني الآن أركز بنسبة 100% على ميلان.. إنه فريق كبير ولدي عقد هناك، كما أنني أحب المدينة أيضًا".

وأضاف "شاهدت العديد من المباريات، لكن هذا العام أحببت ما يقدمه آرسنال، إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية".

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، بأن أندية برشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي تحاول التعاقد مع لياو في الميركاتو الصيفي المقبل.

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#رافاييل لياو
#ميلان
#آرسنال

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