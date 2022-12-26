سان جيرمان يستغل أزمة برشلونة لضم صفقة ثمينة

استبعد فريق برشلونة الإسباني إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، برناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمامه بضم سيلفا في الصيف الماضي، بناء على رغبة المدرب تشافي هيرنانديز، إلا أن السيتي طلب مقابلا ماديا كبيرا.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن برشلونة استبعد إمكانية التعاقد مع سيلفا، بسبب المقابل المادي الكبير، والذي سيصل إلى 80 مليون يورو.

وأوضح التقرير، أن المشاكل المالية التي يعاني منها برشلونة، لن تساعده على جلب أي صفقة كبرى.

وطلب خوان لابورتا، رئيس البارسا، من تشافي البحث عن اسم بديل أقل تكلفة.

وبناء عليه، أفسح برشلونة المجال أمام باريس سان جيرمان للتعاقد مع سيلفا، حيث يعتبر العملاق الفرنسي من أكثر الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وختم التقرير، بأن لويس كامبوس، المدير الرياضي لسان جيرمان، سيحاول مجددا ضم اللاعب في صيف 2023، بعد أن كان سببا في انتقاله لموناكو عام 2014.