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إنتر ميلان يبدي اهتمامه بضم المغربي مزراوي

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 23:47

إنتر ميلان يبدي اهتمامه بضم المغربي مزراوي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى إنتر ميلان الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم المغرب لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه الهولندي، دينزيل دومفريس.

وحسب ما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فرق أخرى ترغب في الحصول على خدمات دومفريس من بينها تشيلسي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنتر يريد بيع لاعبه في حال حصوله على عرض جيد.

وكشفت "لاجازيتا ديللو سبورت" أن دخول بايرن في صفقة دومفريس، منح إنتر فكرة ضم المغربي نصير مزراوي، ظهير البافاري، لتعويض دينزيل.

وأوضحت أن إنتر كان مهتم بضم مزراوي عندما كان يلعب في أياكس، لكن بايرن ميونخ نجح في الفوز بتوقيع النجم المغربي عبر صفقة مجانية.

واستطاع مزراوي صاحب الـ24 عاما حجز مكان له في تشكيلة البايرن الأساسية على حساب الفرنسي بينيامين بافارد قبل فترة توقف مونديال قطر.

وأسهم مزراوي في وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر، بعدما شغل مركز الظهير الأيسر في أغلب المباريات.

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#إنتر ميلان
#نصير مزراوي
#دينزيل دومفريس
#بايرن ميونخ

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