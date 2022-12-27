ليفربول يتعاقد مع الهولندي جاكبو

حسم ليفربول الإنجليزي صفقة الهولندي، كودي جاكبو، لينضم إلى صفوفه بدءًا من كانون الثاني/يناير المقبل قادما من فريق آيندهوفن.

وأعلن آيندهوفن في بيان رسمي توصله لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال جاكبو (23 عاما) إلى صفوف الأخير.

ومن المقرر أن يرحل جاكبو إلى إنجلترا قريبا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال.

وختم آيندهوفن بيانه "الفريقان لن يعلنان عن رسوم الانتقال".

من جانبه، ذكر المدير الرياضي لآيندهوفن، مارسيل براندز، في تصريح لموقع الفريق الرسمي "هذا انتقال قياسي لآيندهوفن".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت إلى أن ليفربول قدم عرضا رسميا لضم جاكبو، بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 13 مليون في صورة مكافآت.