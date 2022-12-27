مدرب اليونايتد: سنستبدل رونالدو بلاعب يضيف جودة للفريق

علق مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إريك تين هاج، على رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان اليونايتد قد أعلن فسخ عقد رونالدو بالتراضي بين الطرفين خلال تواجده مع منتخب بلاده في مونديال قطر، وذلك عقب إجراء اللاعب حوار تلفزيوني هاجم خلاله إدارة الفريق والجهازين الفنيين السابق والحالي.

وقال تين هاج، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد فقدنا مهاجما (رونالدو) لذا نحتاج إلى استبداله بضم مهاجم جديد".

وأضاف المدرب الهولندي "لكن الصفقة الجديدة يجب أن تشهد وجود الشخص المناسب الذي يضيف جودة للفريق، وليس مجرد إضافة لاعب.. إن المعايير عالية هنا في مانشستر يونايتد".

يذكر أن تين هاج كان لا يعتمد على كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية، في أغلب المباريات قبل كأس العالم.