السيتي يفرط بلاعبه الأغلى لإبرام صفقة تبادلية مع ميلان

يفكر مانشستر سيتي الإنجليزي في الاستغناء عن خدمات أحد نجومه مقابل إبرام صفقة تبادلية مع آيه سي ميلان الإيطالي.

ويبدي السيتي اهتماما بالتعاقد مع لاعب ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، الذي يحظى باهتمام تشيلسي وآرسنال.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن"، يدرس الفريق السماوي عرض أغلى لاعب في تاريخه، الإنجليزي جاك غريليش، على ميلان للمساعدة في إتمام الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان ميلان سيكون منفتحًا على المبادلة، بسبب مخاوف بشأن عمر غريليش، وأجره الهائل البالغ 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وسعى غريليش البالغ من العمر 27 عامًا، إلى إيجاد أفضل مستوياته منذ انتقاله من أستون فيلا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في العام 2021.

وسجل غريليش 7 أهداف فقط و4 تمريرات حاسمة في 56 مباراة حتى الآن تحت قيادة بيب غوارديولا.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب السيتي قد يكون على استعداد للسماح برحيل نجم إنجلترا وجلب لياو، الذي لم يتبق من عقده الحالي مع ميلان سوى 18 شهرًا.

ويجتذب لياو (23 عامًا)، الكثير من الاهتمام بأدائه القوي في الجناح الأيسر، على مدار السنوات الـ3 الماضية.