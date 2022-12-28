تشيلسي يسعى إلى ضم نجم أرجنتيني

قدم تشيلسي الإنجليزي عرضا خياليا من أجل الحصول على خدمات نجم بنفيكا البرتغالي، إنزو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وساهم فيرنانديز في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر، كما نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تشيلسي قدم عرضا لضم فيرنانديز بقيمة 130 مليون يورو (115 مليون جنيه إسترليني).

وقرر تشيلسي اتخاذ خطوة جادة نحو إنزو فيرنانديز (21 عاما)، خاصة مع اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي بضم اللاعب.

ويمتلك فيرنانديز شرطا جزائيا قيمته 105 ملايين جنيه إسترليني، لكن تشيلسي على استعداد لتجاوز هذا الرقم، لضمان ضم اللاعب.

ويسعى تشيلسي لتعزيز وسط ملعبه بنجوم من العيار الثقيل، خاصة مع اقتراب رحيل نجمي الفريق جورجينيو ونغولو كانتي.