بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث موقتا

عرب ٤٨/ أ ف ب

أنهى أتلتيكو مدريد سلسلة من ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز فتغلبه على إلتشي متذيّل الترتيب 2- صفر، الخميس، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم مع عودة عجلة النشاط المحلي إلى الدوران بعد التوقف الذي فرضه مونديال قطر 2022.

وكان نادي العاصمة فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة التي سبقت التوقف الدولي، وكان آخرها الخسارة أمام ريال مايوركا صفر-1 في المرحلة 14 في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

كما استفاد "روخيبلانكوس" من التعادل السلبي بين ريال بيتيس وضيفه أتلتيك بلباو، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن ريال سوسييداد الرابع الذي يستقبل أوساسونا، السبت، في ختام المرحلة.

وحسم رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني النتيجة في الشوط الثاني بهدفي البرتغالي جواو فيليكس (56) وألفارو موراتا (74).

وشهدت المباراة دقيقة صمت على وفاة أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه، وطرد ثلاثة لاعبين، منهما اثنان من إلتشي هما المدافع غونسالو فيردو (45 +1) ولاعب الوسط البديل البرتغالي دومينغوس كوينا (90) ومدافع أتلتيكو ماريو هيرموسو (53)، علما أنّ الاخيرين طردا بعد تلقيهما بطاقتين صفراويين.

واستهل أتلتيكو عودته بنجاح عودة بعد كأس العالم، في حين قدّم أبطال العالم الأرجنتينيون أنخيل كوريا ورودريغو دي بول وناهويل مولينا ميدالياتهم أمام الجماهير، وسط تصفيق من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الخاسر في نهائي مونديال قطر.

وعلى ملعب بينتو فيامارين، خيّم التعادل السلبي بين أتلتيك بلباو ومضيفه ريال بيتيس.

وحرم التعادل الفريقين من التقدم إلى المركز الثالث، ليتراجع بلباو إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بيتيس السادس.

وشهدت المباراة طرد مدافع ريال بيتيس الإيطالي لويز فيليبي (90+6).

وفشل بيتيس في تحقيق الفوز في مباريات الثلاث الأخيرة في "لا ليغا" حيث كان تعادل أمام إشبيلية 1-1 وخسر أمام فالنسيا بثلاثية نظيفة في المرحلتين الماضيتين.

وأهدر رايو فايكانو فرصة للانخراط أكثر في معركة المراكز الأربعة الأوائل، وذلك بتعادله أمام مضيفه جيرونا 2-2.

وسجل هدفي رايو فايكانو كل من سيرخيو كاميلو (2) وايسي بالاسون (62)، فيما سجل لجيرونا الأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (34 من ركلة جزاء) والبديل صامويل سايس (75 من ركلة جزاء).

وصعد رايو فايكانو إلى المركز السابع برصيد 23 نقطة، بانتظار نتائج المباريات الأخرى، فيما يحتل جيرونا المركز الثاني عشر بـ17 نقطة.

وحافظ رايو فايكانو على سجله خاليا من الخسارة للمباراة السادسة تواليًا في الدوري، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر أمام الميريا 1-3، علما أنه حقق أكبر انتصاراته هذا الموسم في المرحلة 13 على حساب ريال مدريد حامل اللقب 3-2.

وتستكمل مباريات المرحلة الجمعة حيث تتجه الأنظار إلى ريال مدريد حامل اللقب الذي يحلّ ضيفا على بلد الوليد، فيما يستضيف برشلونة المتصدر إسبانيول، السبت، في ختام المنافسات.