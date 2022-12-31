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باريس سان جيرمان يستعد لاختبار صعب بدون ميسي ونيمار

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 11:58

باريس سان جيرمان يستعد لاختبار صعب بدون ميسي ونيمار
(أ ب)
عرب ٤٨

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لأصعب اختبار له هذا الموسم، الأحد، عندما يسافر لمواجهة فريق لانس الذي فاز بجميع مبارياته على أرضه.

وفوز لانس صاحب المركز الثاني في الدوري، بالمباراة سيجعله يقترب من حامل اللقب باريس سان جيرمان بفارق 4 نقاط فقط.

ومن المقرر أن يغيب عن باريس سان جيرمان النجمان نيمار الموقوف، وبطل كأس العالم ميسي الذي من المنتظر أن يعود إلى تدريبات فريقه مطلع الأسبوع المقبل.

ويؤدي غيابهما إلى إضعاف هجوم سان جيرمان، إذ يتساوى ميسي ونيمار في معظم التمريرات الحاسمة للفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 10 تمريرات لكل منهما، في حين أن رصيد نيمار من الأهداف، والبالغ 12 هدفا، يأتي في المرتبة الثانية بعد زميله كيليان مبابي برصيد 13 هدفا.

وإلى هذا، قال المدير الفني لسان جيرمان، كريستوف غالتييه، "إنها ليست مسألة تافهة...نعلم أهميتهما".

كتيبة غالتييه لم تهزم خلال 16 مباراة، لكنها تستعد لمواجهة قوية.

وأضاف غالتييه "هذه المباراة ضد لانس لها أهمية كبرى... (المدير الفني للانس) فرانك هايس خلق ديناميكية هناك، وستكون الأجواء استثنائية".

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#لانس
#الدوري الفرنسي
#نيمار دا سيلفا
#ليونيل ميسي

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