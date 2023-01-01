إشبيلية يشكل عائقا أمام رغبة بونو بالرحيل

يرغب حارس المرمى المغربي، ياسين بونو، اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته والرحيل عن صفوف إشبيلية الإسباني، سيما وأن عدة فرق أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

ومن بين الفرق بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي اللذين دخلا في محادثات مع ممثلي بونو من أجل التعاقد معه؛ حسب ما أورد موقع "فوت ميركاتو".

وبدوره، رحب بونو بالعروض المقدمة له.

ومع ذلك، فإن إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انتقال بونو لأحد الكبار، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق منذ سنوات.

وبحسب التقرير، فإن النادي الأندلسي قد يطلب الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات بونو المرتبط بعقد حتى صيف 2025.

وأكد "هذا المبلغ سيكون من الصعب على بايرن تلبيته، في ظل حاجته لحارس مؤقت حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لن يكون بحاجة إليه بمجرد عودة نوير للملعب الصيف القادم".