برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

يدرس برشلونة الإسباني الاستغناء عن بعض لاعبيه الذين لا يحظون بأولوية ضمن خطط المدرب، تشافي هيرنانديز، كما يسعى من خلال ذلك إلى تحسين وضعه المادي خلال الميركاتو الشتوي.

ويبدو أن البرازيلي، رافينيا، سيكون أول الراحلين عن صفوف برشلونة، سيما في ظل اهتمام فريقين إنجليزيين بارزين بالحصول على خدماته.

وانتقل رافينيا إلى برشلونة بعد رحيله عن ليدز يونايتد الإنجليزي، وقد فقد مكانه الأساسي في تشكيلة تشافي وتراجع أدائه.

ووفقا لموقع (Todofichajes)، فإن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع رافينيا، ويزاحمه تشيلسي على هذه الصفقة.

وأضاف الموقع الإسباني "اهتمام برشلونة ببعض لاعبي مانشستر سيتي، قد يصب في مصلحة السيتيزنز لحسم صفقة رافينيا".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن برشلونة قد يربح صفقة من السيتي سعى لها في الآونة الأخيرة إضافة لمبلغ مالي.

وكشف "برشلونة يرغب في ضم الثنائي البرتغالي في السيتي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو، وقد يتم وضع أحدهما ضمن الصفقة".