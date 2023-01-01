عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 20:15

برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مع مانشستر سيتي
رافينيا (Gettyimages)
عرب ٤٨

يدرس برشلونة الإسباني الاستغناء عن بعض لاعبيه الذين لا يحظون بأولوية ضمن خطط المدرب، تشافي هيرنانديز، كما يسعى من خلال ذلك إلى تحسين وضعه المادي خلال الميركاتو الشتوي.

ويبدو أن البرازيلي، رافينيا، سيكون أول الراحلين عن صفوف برشلونة، سيما في ظل اهتمام فريقين إنجليزيين بارزين بالحصول على خدماته.

وانتقل رافينيا إلى برشلونة بعد رحيله عن ليدز يونايتد الإنجليزي، وقد فقد مكانه الأساسي في تشكيلة تشافي وتراجع أدائه.

ووفقا لموقع (Todofichajes)، فإن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع رافينيا، ويزاحمه تشيلسي على هذه الصفقة.

وأضاف الموقع الإسباني "اهتمام برشلونة ببعض لاعبي مانشستر سيتي، قد يصب في مصلحة السيتيزنز لحسم صفقة رافينيا".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن برشلونة قد يربح صفقة من السيتي سعى لها في الآونة الأخيرة إضافة لمبلغ مالي.

وكشف "برشلونة يرغب في ضم الثنائي البرتغالي في السيتي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو، وقد يتم وضع أحدهما ضمن الصفقة".

بودكاست عرب 48

#برشلونة
#رافينيا
#مانشستر سيتي
#برناردو سيلفا
#جواو كانسيلو

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إشبيلية يشكل عائقا أمام رغبة بونو بالرحيل
إشبيلية يشكل عائقا أمام رغبة بونو بالرحيل

2023-01-01

مدفيديف يتجاهل السياسة ويستعد لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب
مدفيديف يتجاهل السياسة ويستعد لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب

2023-01-01

ريال مدريد يسعى إلى ضم نجم نابولي
ريال مدريد يسعى إلى ضم نجم نابولي

2023-01-01

الأكثر قراءة

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

2022-12-31
الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

2022-12-31
حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

2022-12-31
الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

2022-12-31
حكومة نتنياهو والعجز العربي

حكومة نتنياهو والعجز العربي

2022-12-31