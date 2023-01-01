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ريال مدريد يسعى إلى ضم نجم نابولي

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 10:26

ريال مدريد يسعى إلى ضم نجم نابولي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى ضم أحد نجوم نابولي الإيطالي لتعزيز خط الدفاع خلال الفترة القادمة.

وحسب ما نقلت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي، طلب ضم مدافع نابولي، الكوري الجنوبي كيم مين جاي.

وأضافت أن أنشيلوتي يراقب العديد من اللاعبين البارزين في الدوري الإيطالي، إذ يستهدف ضم بعضهم إلى صفوف فريقه.

وأشارت إلى أنه يوجد شرط جزائي في عقد كيم يبلغ 39 مليون جنيه إسترليني فقط، وهو رقم معقول بالنسبة للمستوى الذي يقدمه اللاعب مع نابولي هذا الموسم.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن أنشيلوتي يريد الاستغناء عن ناتشو فرنانديز، واستبداله بكيم في قائمة ريال مدريد.

ويحظى المدافع الكوري أيضا باهتمام قوي من جانب مانشستر يونايتد.

وكان نابولي قد ضم كيم مين جاي من نادي فنربخشة التركي مطلع الموسم الجاري، ويمتد عقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2025.

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#ريال مدريد
#نابولي
#كيم مين جاي

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