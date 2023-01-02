لانس يواصل تألقه بفوز على سان جيرمان

استهل باريس سان جيرمان عامه الجديد بخسارة قاسية أمام مطارده المباشر لانس بثلاثة أهداف لواحد، أمس الأحد، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغا".

حضرت الإثارة مُبكرا في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوليرت ديليليس"، حيث نجح لانس في التقدم بهدف حمل توقيع البولندي برزمسلاف فرانكوفسكي عند الدقيقة 5، ثم رد المهاجم هوغو إيكيتيكي بهدف التعادل للفريق الباريسي بعد 3 دقائق فقط.

لانس الذي تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في معقله، تمكن من أخذ الأسبقية مُجددا بهدف ثان أحرزه البلجيكي لويس أوبيندا في الدقيقة 28 مستثمرا تمريرة من سيكو فوفانا.

مع الشوط الثاني بحث سان جيرمان عن التعديل بمحاولات جادة، لكنه صدم بهدف ثالث جاء من خطأ استغله أوبيندا قبل أن يخطف الكرة ويُمرر ببراعة إلى كلاود موريس الذي لم يتردد في هز شباك الباريسيين عند الدقيقة 47.

ولم تفلح جميع فرص سان جيرمان في العودة بالنتيجة وسط تألق كبير من دفاع وحارس مرمى لانس الذي انتصر على ملعبه للمباراة التاسعة تواليا وكبّد خصمه الخسارة الأولى له في الدوري هذا الموسم.

ورفع لانس رصيده إلى 40 نقطة عزز بها مركزه الثاني مقلصا الفارق مع باريس سان جيرمان المتصدر إلى 4 نقاط.