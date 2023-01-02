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"فيفا" يدعو إلى إطلاق اسم بيليه على ملاعب حول العالم

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 19:47

"فيفا" يدعو إلى إطلاق اسم بيليه على ملاعب حول العالم
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

سيطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من جميع دول العالم تسمية ملعب باسم الأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، كما أعلن رئيسه جياني إنفانتينو الذي حضر إلى البرازيل لحضور جنازة النجم الذي توفي الخميس عن 82 عاما.

وقد وصل إنفانتينو إلى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية للاعب الذي يُعتبر على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

وقال إنفانتينو للصحافيين في ملعب "فيلا بلميرو" الذي كان مسرحا للاعب الذي يطلق عليه لقب "الملك" في تفجير موهبته لأول مرة أمام العالم "سنطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم على اسم بيليه".

وكان إنفانتينو من بين أول من ألقوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه والذي جرى عرضه في منتصف الملعب في ملعب "فيلا بلميرو" إلى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أميركا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة.

وأضاف إنفانتينو "نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم".

وكان "فيفا" قد رفع أعلام دول العالم، الجمعة، خارج مقره الرئيسي في زيوريخ تكريما لبيليه علما بأن الاتحاد الدولي كان قد اختار بيليه أعظم لاعب في القرن العشرين. وتوفي بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في مستشفى في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وسيجوب جثمان الراحل شوارع سانتوس، الثلاثاء، قبل ان تبدأ مراسم دفن خاصة بالعائلة.

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#فيفا
#بيليه
#جياني إنفانتينو

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