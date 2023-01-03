بطولة فرنسا: مرسيليا يعزز مركزه الثالث

عرب ٤٨/ أ ف ب

عزز مرسيليا مركزه الثالث بعودته منتصرا من مونبلييه 2-1، أمس الإثنين، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

والفوز هو الرابع تواليا لمرسيليا الذي رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 4 نقاط عن لنس الثاني ومتقدما على موناكو بفارق 3 نقاط.

وافتتح مرسيليا التسجيل في مطلع الشوط الثاني بواسطة البرتغالي نونو تافاريس (47) قبل أن يضيف الثاني عبر النيران الصديقة بواسطة ماكسيم استيف (61)، وجاء هدف تقليص الفارق لمونبلييه متأخرا عبر تيجي سافانييه (90+1 من ركلة جزاء).

وطرد الحكم تافاريس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفشل ليل، بطل الموسم قبل الماضي، من الاقتراب من فرق المقدمة بسقوطه في فخ التعادل على أرضه مع رينس 1-1.

وبقي ليل سابعا برصيد 30 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن موناكو الرابع.

وافتتح الكندي، جوناثان ديفيد، التسجيل لليل بعد مرور 32 دقيقة رافعا رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم وفي المركز الثالث لترتيب الهدافين، لكن السويدي ينس كاجوست أدرك التعادل لرينس قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة.

في المقابل، حافظ رينس الحادي عشر على سجله خاليا من الهزائم في آخر تسع مباريات منذ أن تسلم تدريبه ويل ستيل.

وفي مباراة ثانية، فشل ستراسبورغ في الخروج من دائرة الهبوط بسقوطه أمام ضيفه تروا 2-3.

وكان بإمكان ستراسبورغ الصعود إلى المركز السابع عشر لو حقق الفوز، لكنه بقي تاسعا عشر برصيد 11 نقطة.

واستعاد رين المركز الرابع من موناكو بفارق نقطة واحدة بفوزه المتأخر على نيس 2-1.

افتتح مارتن تيرييه التسجيل لرين بعد مرور 5 دقائق فقط رافعا رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم، لكن الإنجليزي روس باركلي رد بهدف التعادل لنيس (21).

وانتظر رين حتى الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الوقت ليسجل له بنغامان بوريغو هدف الفوز.

وتعرض رين لضربة قوية بعد إصابة خطيرة لتيرييه في الركبة قد تبعده طويلا عن الملاعب.

وكان باريس سان جيرمان المتصدر مني بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه أمام وصيفه لنس 1-3، الأحد، ليقلص الأخير الفارق عنه إلى 4 نقاط.