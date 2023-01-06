سيتي يهزم تشيلسي في "ستامفورد بريدج" بهدف الجزائري محرز

خرج مانشستر سيتي منتصرا من "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي بهدفٍ دون رد، الخميس، ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

تقاسم الفريقان السيطرة على شوط أول جاء دون المنتظر مع أداء حذر خصوصا من جانب سيتي الذي بدا عاجزا عن فرض أسلوبه المعتاد في الضغط المتقدم، وسط رغبة أكبر من تشيلسي في الوصول إلى شباك خصمه.

عقب الاستراحة قام بيب غوارديولا بإجراء عدة تغييرات في خط الوسط والأطراف، وهو ما غير حال الفريق للأفضل ومكنه من فرض سيطرته أمام تراجع واضح في مستوى "البلوز".

الشكل الجديد الذي ظهر "السيتيزن" في الشوط الثاني مكنه من خطف هدف الفوز في الدقيقة 63، إثر كرة عرضية مثالية من البديل جاك غريليتش وصلت إلى البديل الآخر رياض محرز ليضعها النجم الجزائري بباطن قدمه داخل المرمى.

وبات في رصيد مانشستر سيتي 39 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما بقي تشيلسي عاشرا بـ25 نقطة.