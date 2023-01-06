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كأس إسبانيا: أتلتيك بلباو وريال بيتيس إلى دور الـ16

تاريخ النشر: 06/01/2023 - 07:46

كأس إسبانيا: أتلتيك بلباو وريال بيتيس إلى دور الـ16
(Getty Images)
عرب ٤٨/أ ف ب

بلغ أتلتيك بلباو وريال بيتيس، الخميس، دور الـ16 من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزهما الكبير تباعا على إلدنسي من الدرجة الثالثة 6-1 وإيبيسا من الدرجة الرابعة 4-1.

وتناوب على تسجيل سداسية بلباو، الفائز باللقب 23 مرة، كل من الدولي نيكو وليامس (35) وأليخاندرو بيرنيغر هدفين (41 و65) وأوير زاراغا (59)، وروبن ماتشادو كوريا خطأ في مرمى فريقه (74) وإيكر منيان (90). وسجل الهدف الوحيد للفريق الخاسر ماريو غوتييريس (67).

في المباراة الثانية، ردّ بيتيس على هدف التقدم لمضيفه إيبيسا عبر خوسيه ميغيل أورتنيس (26)، بأربعة أهداف سجلها جميعها في الشوط الثاني بفضل البرازيلي ويليان خوسيه (54) وإدغار غونساليس (58) وإيكر موروا كاباليرو خطأ في مرمى فريقه (81) والفرنسي نبيل فقير (90+3).

واحتاج أوساسونا إلى وقت إضافي لإسقاط ضيفه ناستيك دي تاراغونا 2-1.

وانضمت الأندية الثلاثة إلى برشلونة الذي عانى الأمرين، الأربعاء، للفوز على إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 4-3 بعد التمديد. وأتلتيكو مدريد الفائز على أوفييدو بهدفين نظيفين، في حين حقق إشبيلية فوزا ساحقا على ليناريس 5- صفر.

وكان ريال مدريد فاز بصعوبة على كاسيرينيو للهواة 1- صفر، الثلاثاء.

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#كأس إسبانيا
#أتلتيك بلباو
#ريال بيتيس
#كرة القدم

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