مدرب برشلونة يستغني عن هدفه الأول في الميركاتو

تراجع مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، عن التعاقد مع أحد أهدافه في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الفريق الكاتالوني يبحث منذ عدة أشهر عن لاعب بديل لسيرجيو بوسكيتس، الذي من المقرر أن يرحل عقب نهاية الموسم الجاري.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لاعب ريال سوسييداد، مارتن زوبيميندي، كان الهدف الأول بالنسبة لتشافي وإدارة البارسا في الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن الوضع المالي الحالي لبرشلونة لا يسمح بدفع 60 مليون يورو لحسم الصفقة، لذلك اتخذ تشافي قرارا حاسما بعدم ضم لاعب وسط في الميركاتو الشتوي، والاعتماد على الهولندي فرينكي دي يونغ، في هذا المركز.

وأوضحت الصحيفة أن خط وسط برشلونة ستكون خلال الفترة المقبلة من دي يونغ وجافي وبيدري.

ومن المتوقع أن تركز إدارة برشلونة في الصيف المقبل، على ضم واحد من الثلاثي روبن نيفيس، ونغولو كانتي، وجورجينيو، حيث يعتمد الاختيار على الظروف الاقتصادية.