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روما يُجبر ميلان على التعادل

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 08:20

روما يُجبر ميلان على التعادل
من المباراة (الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول

فرّط ميلان بفوزٍ كان بالمتناول وانقاد للتعادل مع ضيفه روما بهدفين لمثلهما، الأحد، في أبرز مباريات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

أظهر ميلان رغبة كبيرة في الوصول إلى شباك روما مُبكرا واستطاع تحقيق مبتغاه في الدقيقة 30 من ركلة زاوية نفذها أليساندرو تونالي وتابعها المدافع المتقدم بيير كالولو برأسية جميلة في الشباك.

وعلى الرغم من تأخره بالنتيجة ظل روما متقوقعا في مناطقه غير قادر على خلق أي فرصة حقيقية، على عكس ميلان الذي واصل ضغطه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 77 إثر هجمة مثالية أنهاها توماسو بوبيغا بلمسة ذكية عن يسار الحارس روي باتريسيو.

وفي العشر دقائق الأخيرة قرر روما التحول إلى النهج الهجومي وتمكن من تقليص الفارق برأسية قوية من البرازيلي روجر أبانيز الذي ارتقى عاليا لكرة مرفوعة من ركلة زاوية عند الدقيقة 87.

الهدف المتأخر لفريق العاصمة الإيطالية منحه الأمل في العودة بالنتيجة، وبالفعل نجح الإنجليزي تامي أبراهام في إدراك التعادل مع الدقيقة الثالثة من الوقت البديل مستغلا كرة ردها حارس الميلان قبل أن تصل إليه ويُسكنها الشباك.

وبات في رصيد ميلان 37 نقطة يحتل بها المركز الثالث، في حين رفع روما غلته إلى 31 نقطة وبقي سادسا على سلم الترتيب.

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#الدوري الإيطالي
#ميلان
#روما
#كرة القدم
#رياضة

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