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كأس إنجلترا: آرسنال يهزم أوكسفورد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 07:47

كأس إنجلترا: آرسنال يهزم أوكسفورد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي
من المباراة (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تغلب آرسنال على مضيفه اوكسفورد من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، الإثنين، وضرب موعدا مع مانشستر سيتي في الدور التالي.

صمد أوكسفورد في الشوط الأول قبل أن ينهار على مدى 13 دقيقة منتصف الشوط الثاني عندما تلقت شباكه ثلاثة أهداف.

خاض آرسنال المباراة بتشكيلة قوية لا سيما في خط الهجوم بقيادة بوكايو ساكا وادي نكيتيا والبرازيلي غابريال مارتينيلي.

وافتتح المصري محمد النني التسجيل للفريق اللندني من كرة رأسية إثر تمريرة من البرتغالي فابيو فييرا من ركلة حرة (63)، قبل أن يضيف نكيتيا الثاني إثر تمريرة بينية من فييرا أيضا فراوغ الحارس إدوارد ماكغينتي وسدد في الشباك (70) ثم الثالث بعد تمريرة من مارتينيلي ليغمز الكرة من فوق الحارس (76).

وتصدر آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي اكتسح تشلسي برباعية نظيفة، الأحد، في مسابقة الكأس أيضا.

وكان الدور الثالث شهد مفاجأتين من العيار الثقيل تمثلت بفوز ستيفينج المغمور على إستون فيلا 2-1، وخروج نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد ونزداي من دوري "تشامبيونشيب" 1-2.

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#كأس إنجلترا
#آرسنال
#أوكسفورد
#مانشستر سيتي
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