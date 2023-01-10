كريستيانو يستهدف جلب نجم يوفنتوس إلى النصر السعودي

يسعى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى جلب أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف النصر السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الكولومبي، خوان كوادرادو، مع اليوفي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إن كريستيانو رونالدو اتصل بخوان كوادرادو لإقناعه بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي هذا الموسم.

وسبق أن تزامل كريستيانو رونالدو مع خوان كوادرادو في صفوف السيدة العجوز لمدة 3 مواسم من 2018 وحتى 2021، قبل عودة صاروخ ماديرا إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن يوفنتوس لا ينوي تجديد عقد خوان كوادرادو، وسيتركه يرحل مجانا في نهاية الموسم، كما يبحث اليوفي عن جناح جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.