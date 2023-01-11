بوغبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس بعد غياب طويل عن اللعب

عرب ٤٨ / أ ف ب

عاد اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، الذي غاب عن منتخب بلاده في مونديال قطر بسبب الإصابة لخضوعه لجراحة في ركبته مطلع أيلول/سبتمبر، إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر؛ حسب ما أعلن فريقه.

ونشر "بيانكونيري" صورة ومقطع فيديو لحصته التدريبية على موقعه الرسمي، وشوهد اللاعب البالغ 29 عاما مع الكرة بين زملائه.

وكان بوغبا، بطل العالم 2018، قد خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل أيلول/سبتمبر، ثم تعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.

ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ 19 نيسان/أبريل الماضي عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان يمني النفس في أن يساعده رحيله الصيف الماضي من مانشستر يونايتد وعودته إلى يوفنتوس في إعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة خلال مباراة ودية في تموز/يوليو.

وقرّر بداية الأمر عدم الخضوع لجراحة، بهدف المشاركة في المونديال الذي بلغت بلاده مباراته النهائية أمام الأرجنتين، لكنه عدل عن رأيه في نهاية المطاف.

وقد يعود بوغبا إلى خوض المباريات في نهاية كانون الثاني/يناير، رغم إشارة صحيفة "لا غازيتا" الرياضية إلى رغبة يوفنتوس بأن يكون جاهزا في المباريات التمهيدية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 16 و23 شباط/فبراير ضد نانت الفرنسي.

وكان اللاعب قد حمل ألوان يوفنتوس في فترة أولى بين 2012 و2016 أحرز خلالها لقب الدوري أربع مرات، قبل انتقاله الثاني إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وردّ في نهاية كانون الأول/ديسمبر على انتقادات المشجعين لذهابه إلى الجبال، عندما كان مجبرا على ممارسة تمارين شاقة لبناء العضلات وجريا فرديا "الصبر ليس أن تعرف كيف تنتظر، بل أن تعرف كيف تحافظ على نفسية جيدة خلال الانتظار".