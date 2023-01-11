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تشيلسي يضم جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 20:49

تشيلسي يضم جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد
البرتغالي جواو فيليكس (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعاقد تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، مع المهاجم البرتغالي، جواو فيليكس، على سبيل الإعارة قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم.

ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة العقد لكن وسائل اعلام إنجليزية أشارت إلى أن تشيلسي دفع مبلغا مقداره 11 مليون يورو لاستعارة اللاعب البالغ 23 عاما حتى نهاية الموسم بالاضافة إلى تسديد أجره الشهري.

وقال فيليكس لموقع نادي غرب لندن "تشيلسي أحد أعظم الفرق في العالم، وآمل في مساعدته على تحقيق أهدافه. أنا متحمّس للعب في (ملعب) ستامفورد بريدج".

بدوره، أشار أتلتيكو مدريد إلى أن "المهاجم البرتغالي الذي مدد عقده سنة إضافية مع نادينا سيخوض تحديا احترافيا جديدا في البريمييرليغ" وأنه توصل "إلى اتفاق مع تشيلسي لإعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الحالي".

وكان فيليكس قد انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية عام 2019 في صفقة ضخمة بلغت 125 مليون يورو قادما من بنفيكا. خاض معه 131 مباراة مسجلا 34 هدفا و18 تمريرة حاسمة وساهم بإحرازه لقب الدوري الإسباني في موسم 2021.

وسجّل فيليكس (28 مباراة دولية) هدفا لبلاده في مونديال قطر الأخير، أمام غانا (3-2) ولعب تمريرتين حاسمتين.

ويعاني تشيلسي من إصابات عدة في صفوفه وكان آخرها جناحه رحيم سترلينغ والأميركي كريستيان بوليسيك بالاضافة إلى غياب ظهيره الأيمن ريس جيمس ولاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي، في حين تراجع مستوى مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والألماني كاي هافيرتس في الآونة الأخيرة.

ويعيش تشيلسي إحدى أسوأ فتراته بعد خسارته ست من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، ليحتل المركز العاشر في الدوري ويشتد الضغط على مدربه غراهام بوتر الذي استلم تدريب الفريق في أيلول/سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

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#جواو فيليكس
#تشيلسي
#أتلتيكو مدريد

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