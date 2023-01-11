مدافع برشلونة يرد على اهتمام آرسنال

ردّ أحد مدافعي فريق برشلونة الإسباني على اهتمام فريق بارز في الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدماته.

وأبدى آرسنال اهتمامه بالتعاقد مع لاعب برشلونة، إريك غارسيا، في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق واستغلال ذلك لضمه.

ويدرك مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، مدافع برشلونة جيدا بعدما عملا سويا في مانشستر سيتي، عندما كان الأول مساعدا للمدرب بيب غوارديولا والثاني مدافعا للفريق السماوي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غارسيا لا يفكر في الرحيل إلى آرسنال، ويتمسك بالبقاء في برشلونة، ومحاولة العودة للتشكيل الأساسي.

وأضافت الصحيفة أن تشافي يرفض التفريط في أي لاعب من قوام الفريق، على الأقل حتى نهاية الموسم.

ومع قرار جيرارد بيكيه بالاعتزال، يكون أمام تشافي 5 مدافعين فقط، من بينهم غارسيا، وبالتأكيد سيكون من الصعب تقليص العدد إلى 4 لاعبين.

ويمتلك غارسيا عقدًا مع البارسا حتى صيف 2026، علمًا بأنه انضم للفريق في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.