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برشلونة يحدد ثمن الاستغناء عن أحد نجومه

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 18:50

برشلونة يحدد ثمن الاستغناء عن أحد نجومه
رافينيا (Gettyimages)
عرب ٤٨

حدد برشلونة الإسباني مبلغ 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيكون مستعدا لبيع رافينيا إلى آرسنال في حال تلقى عرضا بقيمة 100 مليون يورو.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن آرسنال يبحث عن جناح جديد عقب خسارة صفقة الأوكراني، ميخايلو مودريك، نجم شاختار دونيتسك لصالح تشيلسي.

وذكرت أن آرسنال كان مهتما بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا في الصيف الماضي، وأعادوا فتح باب التعاقد معه هذا الشهر، حيث استفسروا عن إمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضافت أن آرسنال لم يقدم أي عرض رسمي لبرشلونة بشأن رافينيا حتى الآن.

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#برشلونة
#رافينيا
#آرسنال

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