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رين يتعملق أمام سان جيرمان وينتصر بهدفٍ نظيف

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 07:47

رين يتعملق أمام سان جيرمان وينتصر بهدفٍ نظيف
من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

حقق رين فوزا غاليا على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ آ".

وأظهر رين رغبة كبيرة في حصد نتيجة إيجابية يعوض بها خسارته في الجولة السابقة أمام كليرمون، وكان الطرف الأفضل في شوط أول عرف عديد المحاولات الجادة لأصحاب الأرض، في حين لم يخلق الفريق الباريسي سوى فرصة وحيدة لم ترتقِ لمستوى الخطورة.

بعد الاستراحة ضغط رين بهجمات مباشرة أتت ثمارها في الدقيقة 65 بهدف أحرزه المدافع المالي هاماري تراوري الذي استقبل كرة مررها له زميله أدريان تروفيرت بلمسة واحدة عن يسار الحارس غانلويجي دوناروما.

وعلى الرغم من اهتزاز شباكه، لم يقدم سان جيرمان ما يلزم منه لتعديل الكفة واكتفى باستحواذ سلبي على الكرة، قبل أن يستفيق في آخر الدقائق التي كادت تشهد هدف التعديل لولا استبسال دفاع رين وحارس مرماه المخضرم ستيف مانداندا.

وبهذه النتيجة سجل رين فوزه الـ11 ورفع رصيده إلى 37 نقطة وضعته في المركز الخامس، فيما تكبد باريس سان جيرمان خسارته الثانية في ظرف ثلاث أسابيع، وتوقف عند 47 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب.

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#الدوري الفرنسي
#رين
#باريس سان جيرمان
#ليغ آ
#كرة قدم
#رياضة

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