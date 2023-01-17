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خليجي 25: عُمان تلاقي العراق في النهائي

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 07:07

خليجي 25: عُمان تلاقي العراق في النهائي
من مباراة عمان والبحرين، أمس (Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

تأهل المنتخب العماني إلى المباراة النهائية لكأس الخليج لكرة القدم "البصرة 25"، الإثنين، عقب فوزه على نظيره البحريني حامل اللقب بهدفٍ دون رد، في ملعب "الميناء" بمدينة البصرة العراقية ضمن دور نصف النهائي.

وجاء اللقاء متكافئا بين الجارين وسط سيطرة نسبية على الكرة من جانب المنتخب البحريني، بعد بداية حذرة تلاها عديد المحاولات من كلا الجانبين.

وسُجل هدف الانتصار الثمين لأحمر عمان في الدقيقة 83 من كرة هيأها صلاح اليحياني إلى جميل اليحمدي الذي صوبها من خارج حدود جزاء الخصم قوية في الزاوية المستحيلة على الحارس البحريني.

ويلاقي منتخب عمان في النهائي، يوم الخميس المقبل، صاحب الأرض منتخب العراق الذي فاز بدوره على "العنابي" القطري بهدفين لواحد.

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#خليجي 25
#كرة قدم
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