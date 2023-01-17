كأس السوبر الإيطالي: ميلان وإنتر يتنافسان على أول ألقاب الموسم

عرب ٤٨ / أ ف ب

يتواجه عملاقا مدينة ميلانو، إنتر وميلان غدا، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض من أجل الظفر بكأس السوبر الإيطالي في أول القاب الموسم.

وتنافس الفريقان بشدة على إحراز لقب بطل الدوري الموسم الماضي، قبل أن يحسم ميلان اللقب في الأمتار الأخيرة من جاره المتوج به العام قبل الماضي.

ويأمل ميلان أن يستغل هذه الكأس ليستعيد توازنه بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي بعد استئناف النشاط إثر انتهاء مونديال قطر، ما سمح لنابولي بالابتعاد بفارق 9 نقاط في الصدارة، بالاضافة إلى خروجه من مسابقة الكأس المحلية بخسارته امام تورينو 0-1 بعد التمديد علما أن الأخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

ولدى سؤال مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، عما إذا كان قلقا من نتائج فريقه بعد تعادله المخيب مع ليتشي 2-2 السبت الماضي، أجاب "أنا قلق دائما حتى عندما نفوز. سنبذل قصارى جهدنا لكي نكون جاهزين للكأس السوبر".

ويعول ميلان، صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2016، على جناحه الدولي البرتغالي السريع رافاييل لياو صاحب 8 أهداف في الدوري هذا الموسم والمهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو.

أما إنتر ميلان بطل الكأس المحلية وكأس السوبر الموسم الماضي، فيسعى مدربه سيموني إنزاغي إلى انتزاع اللقب الرابع في رابع نهائي له بعد فوزه بها كمدرب مع لاتسيو مرتين عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وإذا قدر له ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.

وظفر إنتر بلقب المسابقة ست مرات في ثالث أفضل سجل خلف يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (9 مرات) وميلان.

ويقود خط هجوم إنتر الثنائي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو. وسجل مارتينيز بطل العالم مع منتخب بلاده 9 أهداف في الدوري، في حين غاب لوكاكو عن معظم فترات القسم الأول منه بداعي الإصابة.

والتقى الفريقان وجها لوجه في هذه المسابقة مرة واحدة كانت عام 2011 وانتهت لصالح ميلان 2-1 بفضل هدف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى صفوف هذا النادي لكنه لن يكون متاحا لعدم تعافيه من إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لأشهر عدة.

وكان الفريقان قد التقيا في الدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز مثير لميلان 3-2 في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي في الجولة الخامسة وسيلتقيان إيابا في الخامس من شباط/فبراير المقبل.

ونجح عملاقا ميلانو في تخطي دور المجموعات في دوري الأبطال فجاء تأهل إنتر عن مجموعة الموت على حساب برشلونة الإسباني ليرافق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور ثمن النهائي حيث سيلتقي بورتو البرتغالي في 22 شباط/فبراير ذهابا في ميلانو و14 آذار/مارس المقبل إيابا.

أما ميلان، فحسم تأهله إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بحلوله ثانيا في المجموعة الخامسة خلف تشيلسي الإنجليزي، فضرب موعدا مع جاره اللندني توتنهام في 14 شباط/فبراير ذهابا في ميلانو، والثامن من آذار/مارس إيابا في لندن.

وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الرياض كأس السوبر الإيطالي في أسبوع حافل في العاصمة السعودية بعد خوض أربعة فرق كأس السوبر الإسباني وانتهت بفوز صريح لبرشلونة على ريال مدريد 3-1 في النهائي الأحد.

كما تقام الخميس مباراة ودية تجمع نجوم ناديي النصر والهلال بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وكان رونالدو قد انضم إلى النصر في صفقة ضخمة قبل أسبوعين بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.