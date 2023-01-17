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كلوب يستبعد الرحيل ويخطط لإصلاحات كبيرة في ليفربول

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 13:08

كلوب يستبعد الرحيل ويخطط لإصلاحات كبيرة في ليفربول
المدرب الألماني يورغن كلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قال المدرب الألماني، يورغن كلوب، إنه لا يفكر في الرحيل عن ليفربول إلا في حال طٌلب منه ذلك، ملمحًا إلى أنه يخطط لإصلاحات كبيرة خلال الصيف في تشكيلته العجوزة.

بعد أن مني بالخسارة السادسة في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي (3-0 ضد برايتون)، بات بطل 2020 على بُعد 10 نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم.

وجدّد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي حتى 2026 وشدد على أن الإقالة فقط ستطيح به من النادي.

وقال في هذا الصدد "ما لم يعلمني أحد (بالرحيل)، فلن أذهب. وهذا يعني أنه ربما تكون هناك مرحلة يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخرى. سنرى، لكن هذا شيء للمستقبل. مثل الصيف أو ما إلى هنالك. ليس الآن".

وتابع "لدي الوقت والمساحة للتفكير بذلك، علينا أن نلعب كرة القدم الآن".

لا يزال القائد جوردان هندرسون (32 عامًا) والبرازيلي فابينيو (29 عاما) والإسباني تياغو ألكانتارا (31 عاما) الاختيارات الأولى في خط الوسط الذي يعكس مستواه تقدم اللاعبين في السن، لكن كلوب نفى أنه يعوّل كثيرًا على الحرس القديم.

وأكد الألماني أن "المشكلة معقدة للغاية. لديكم لاعب جيد قام بالكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم في ذهنكم (تعتقدون) ربما أن الأمور انتهت بالنسبة له. إذا بإمكانكم، أحضروا لاعبًا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. إذا لم تتمكنوا من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من الاستغناء عن أحد. هذا هو الوضع".

ويلعب ليفربول اليوم الدور الثالث من كأس إنجلترا ضد مضيفه وولفرهامبتون بعد أن فرض الأخير مباراة إعادة بعد التعادل 2-2 في أنفليد.

ونفى كلوب أن يكون اللاعبون المخضرمون والقدامى لا يأخذون بتعليماته ونصائحه "هناك قائمة بالأشياء التي تفكرون بها وإحداها هو أن اللاعبين لم يعودوا يستمعون إلى المدرب. في ألمانيا نقول إن المدرب لم يعد يقوى على الوصول إلى اللاعبين. لذا أتفهم أن الأمر يبدو هكذا في بعض الأحيان ولكنه ليس كذلك. يمكنكم إزالة ذلك من القائمة".

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#يورغن كلوب
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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