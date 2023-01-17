3 لاعبين على طاولة ريال مدريد لتدعيم جبهة كارفاخال

يدرس فريق ريال مدريد الإسباني تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن موقف الفريق الملكي كان عدم تعزيز صفوفه بأي لاعب جديد خلال الميركاتو الجاري.

ويبدو أن موقف الريال تغير وهو يخطط إلى إبرام صفقات نهاية الموسم، كما يسعى إلى دعم جبهة داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد.

وطرحت أسماء ثلاثة لاعبين على طاولة الميرنغي وهم: بيدرو بورو (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، وجيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الألماني) ودينزل دومفريس (إنتر ميلان الإيطالي).

وذكرت أن إدارة ريال مدريد لديها ثقة أيضًا في الشاب البرازيلي فينيسيوس توبياس، المعار من شاختار دونيتسك الأوكراني، لتعويض كارفاخال في بعض المباريات هذا الموسم.

وسقط ريال مدريد في آخر ظهور له أمام غريمه برشلونة (3-1)، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.