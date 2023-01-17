عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

3 لاعبين على طاولة ريال مدريد لتدعيم جبهة كارفاخال

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 19:01

3 لاعبين على طاولة ريال مدريد لتدعيم جبهة كارفاخال
دومفريس (Gettyimages)
عرب ٤٨

يدرس فريق ريال مدريد الإسباني تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن موقف الفريق الملكي كان عدم تعزيز صفوفه بأي لاعب جديد خلال الميركاتو الجاري.

ويبدو أن موقف الريال تغير وهو يخطط إلى إبرام صفقات نهاية الموسم، كما يسعى إلى دعم جبهة داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد.

وطرحت أسماء ثلاثة لاعبين على طاولة الميرنغي وهم: بيدرو بورو (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، وجيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الألماني) ودينزل دومفريس (إنتر ميلان الإيطالي).

وذكرت أن إدارة ريال مدريد لديها ثقة أيضًا في الشاب البرازيلي فينيسيوس توبياس، المعار من شاختار دونيتسك الأوكراني، لتعويض كارفاخال في بعض المباريات هذا الموسم.

وسقط ريال مدريد في آخر ظهور له أمام غريمه برشلونة (3-1)، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#داني كارفاخال
#بيدرو بورو
#جيريمي فريمبونج
#دينزل دومفريس

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يستهدف ضم أحد نجوم مانشستر سيتي
برشلونة يستهدف ضم أحد نجوم مانشستر سيتي

2023-01-17

كأس السوبر الإيطالي: ميلان وإنتر يتنافسان على أول ألقاب الموسم
كأس السوبر الإيطالي: ميلان وإنتر يتنافسان على أول ألقاب الموسم

2023-01-17

كلوب يستبعد الرحيل ويخطط لإصلاحات كبيرة في ليفربول
كلوب يستبعد الرحيل ويخطط لإصلاحات كبيرة في ليفربول

2023-01-17

الأكثر قراءة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

2023-01-16
بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

2023-01-16
كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

2023-01-16
كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي:

كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي: "العهد الذهبي الأمني" انتهى؟

2023-01-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2023-01-16