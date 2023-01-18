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أتلتيكو مدريد يتفق على ضم مهاجم برشلونة

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 22:55

أتلتيكو مدريد يتفق على ضم مهاجم برشلونة
ديباي (Gettyimages)
عرب ٤٨

توصّل نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ومواطنه أتلتيكو مدريد إلى "اتفاق مبدئي" على انتقال مهاجم الأول الدولي الهولندي، ممفيس ديباي، إلى صفوف الثاني حسب ما أفاد مصدر في النادي الكاتالوني وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر "توصلنا إلى اتفاق مبدئي لانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو. نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية".

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن قيمة الصفقة تصل إلى ثلاثة ملايين يورو، مشيرة الى أن الدولي الهولندي سينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد حتى حزيران/يونيو 2025، أي لمدة عامين ونصف العام.

واكد المصدر لوكالة "فرانس برس" أن مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق غاب عن التدريبات الجماعية بعد ظهر الأربعاء في مركز تدريبات نادي برشلونة، موضحا أن "اللاعب حصل على تصريح بالتغيب".

وقال مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، في مؤتمر صحافي قبل الحصة التدريبية الأخيرة الإعدادية لمواجهة مضيفه أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية "في الوقت الحالي، ليس لدي أي أخبار بخصوص ممفيس. لا يزال لاعبًا في برشلونة. إنه دائمًا ما يجلب شيئًا، إنه شخص غير عادي. ليس لدي أي أخبار على الإطلاق، سنرى ما سيحدث".

وأضاف "لكن من حيث المبدأ، أنا أعول على الجميع لخوض مباراة الخميس في سبتة".

وتابع "سنناقش معه لنرى الأمر. إنه قراره. أن يغادر أو لا يغادر، أفهم أنه ليس من السهل عليه، فهو لا يلعب. لكنني سأتحدث معه".

وعانى ديباي من إصابة في الفخذ بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، كما أن المدرب تشافي لم يشركه كثيرًا منذ بداية الموسم (لعب أربع مباريات، وسجل هدفا واحدا)، فأعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الشتاء.

وأبدى أتلتيكو مدريد بسرعة اهتمامًا كبيرًا بديباي، لكن المبلغ الذي طلبه نادي البلوغرانا في البداية (6 أو 7 ملايين يورو) كان مرتفعًا جدا، قبل أن يتم تخفيضه في النهاية عقب مفاوضات بين الناديين.

وانضم ديباي إلى برشلونة في الأول من تموز/يوليو 2021 قادما من ليون في صفقة انتقال حر. سجل الموسم الماضي (2021-2022) 13 هدفا مع تمريرتين حاسمتين في 38 مباراة.

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#أتلتيكو مدريد
#برشلونة
#ممفيس ديباي

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