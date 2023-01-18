ميسي ورونالدو يتواجهان غدا: هل ستكون المرة الأخيرة في مسيرتهما؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

بعد أكثر من 15 عامًا من التنافس الاستثنائي، يتواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخيرة ربما، خلال مباراة ودية بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم فريقَي النصر والهلال السعوديين على ملعب الملك فهد في الرياض الخميس.

مع وجود أيضًا كل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في الجانب الباريسي، يلتقي أربعة من أفضل اللاعبين في العالم في مباراة مرموقة.

يتشارك "سي آر 7" والـ"برغوث" 12 كرة ذهبية وتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينهما، ضمن إنجازات لا تعد ولا تحصى على مدى عقدين من الزمن.

ستحضر وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم لهذه المواجهة المتوقع أن تكون الأخيرة بين أسطورتين في نهاية مسيرتهما الهائلة، ميسي البالغ 35 عامًا والذي من المفترض أن يمدد عقده مع باريس، ورونالدو (37 عامًا) الذي انضم الشهر الماضي إلى النصر بصفقة خيالية قدرت بـ200 مليون يورو.

سيخوض رونالدو أول مباراة له على الاطلاق منذ انضمامه إلى النصر، أحد عملاقَي العاصمة السعودية إلى جانب الهلال، ضمن مجموعة مختارة من الناديين.

وسيلعب مباراته الأولى الرسمية مع الفريق ضد الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي الذي يتصدره فريقه، الأحد المقبل بعد ثلاثة أيام من مباراة النجوم.

إلى جانب البرتغالي، سيلعب أيضًا سالم الدوسري نجم الهلال، هداف الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين (2-1) في الدور الأول من مونديال قطر الذي حقق لقبه ميسي ورفاقه، بالإضافة إلى المالي موسى ماريغا والبرازيليان تاليسكا ولويز غوستافو وغيرهم.

سيتولى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الإشراف على الفريق، علمًا أنه لعب مع سان جيرمان في موسم 2007-2008. وقد أنهى لتوه ثماني سنوات ناجحة على رأس الجهاز الفني لريفر بلايت الذي توج معه بكوبا ليبرتادرويس مرتين.

من جهة بطل فرنسا، كان يفضل ربما المدرب كريستوف غالتييه تجنب هذه المباراة والسفر الطويل للعمل مع لاعبيه الذين يبدو أنهم لم يستعيدوا مستوياتهم منذ عودتهم من كأس العالم، إذ خسر سان جيرمان مباراتين في الدوري بعد الاستئناف.

وقال بعد الخسارة أمام رين (0-1) الأحد "في الوقت الحالي، لأكون صريحًا، نحن أقل جودة وأقل جمالا في الأداء".

ويسعى المدرب إلى إعادة تنشيط الروابط بين لاعبيه، لا سيما ثلاثي الهجوم ميسي-نيمار-مبابي المعروف بـ"إم إن إم". لاحظ غالتييه "خسارة الكرة كثيرًا، وأخذ الكثير من الوقت قبل القيام بتمريرة لكسر الخطوط".

وتأتي هذه المباراة في وقت غير مناسب لغالتييه، إذ بعد عودته إلى باريس مساء الخميس عقب المباراة، تنتظر الفريق رحلة

إلى لنس الاثنين لمواجهة بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة في الدور الـ16 من كأس فرنسا، قبل أن يستقبل رينس الأحد المقبل في الدوري.

قد يعرقل باريس سان جيرمان استعداداته قليلا بهذه الرحلة إلى الرياض، لكنه سيحصل على "أكثر من 10 ملايين يورو"، بحسب مصدر بالنادي، مقابل هذه المباراة الاحتفالية ضد ما أطلق عليه فريق "موسم الرياض".

كما يشارك القطريون مالكو سان جيرمان الذين هم الآن في خضم نزاع مع رئيس بلدية باريس لشراء ملعب بارك دي برانس، في الترويج لكرة القدم السعودية "بلد كرة قدم حقيقي"، بحسب الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المحلي.

وفاز رجل سعودي يعمل في مجال العقارات بتذكرة لحضور المباراة بعد تقديم عرض بقيمة 2.6 مليون دولار في مزاد علني.

من أجل الترويج للمواجهة، أعلن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن مزاد خيري لتذكرة خاصة تأتي مع امتيازات مثل فرص التقاط الصور مع اللاعبين والدخول إلى غرف خلع الملابس.

بدأ المزاد بمبلغ مليون ريال سعودي (266 ألف دولار) وأغلق عند الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي الثلاثاء.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" أن العرض الفائز البالغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) كان من نصيب مشرف الغامدي. ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى الحملة الخيرية الوطنية المعروفة باسم إحسان.

واستضافت الرياض، الأحد، كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة وتستضيف الأربعاء كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر، ومع وصول رونالدو إلى النصر ومواجهته المرتقبة مع ميسي، تتجه جميع الأنظار إلى المملكة الخليجية.

وترغب السلطات السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب تقديرات، وذلك بعدما استضافت الشرق الأوسط كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق في قطر أواخر العام الماضي.