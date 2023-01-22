المغربي زياش يحظى باهتمام فريق إيطالي بارز

أبدى فريق إيطالي بارز اهتمامه بالتعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى روما إلى ضم زياش لتعزيز خط الهجوم ليحل مكان نيكولو زانيولو القريب من مغادرة الفريق؛ حسبما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ولفت الموقع الإيطالي إلى أن زياش سبق له أن وافق على العمل مع مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو لا يمانع الآن الانتقال إلى فريق "الذئاب".

وكشف "كالتشيو ميركاتو"، أن سعر انتقال زياش إلى روما سيبلغ 20 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن روما يحتاج أولا لحسم مصير زانيولو، المرتبط بمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، قبل التوقيع مع زياش.