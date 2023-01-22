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خروج المصنفتين الأولى والسابعة من بطولة أستراليا للتنس

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 09:35

خروج المصنفتين الأولى والسابعة من بطولة أستراليا للتنس
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أب

خرجت المصنفة الأولى عالميا البولندية، إيغا شفيونتيك، من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد خسارتها، اليوم الأحد، بمجموعتين دون مقابل على يد بطلة ويمبلدون الكازاخستانية، يلينا ريباكينا.

تغلبت بطلة ويمبلدون على المدافعة عن لقب بطولتي فرنسا والولايات المتحدة المفتوحة بنتيجة ستة - أربعة وستة - أربعة، وتأهلت بجدارة إلى الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، حيث ستواجه المصنفة السابعة عشرة الإستونية، يلينا أوستابينكو.

وكانت بطلة فرنسا السابقة، أوستابينكو، تغلبت على المصنفة السابعة الأميركية اليافعة، كوكو غوف، بمجموعتين دون مقابل في لقائهما، الأحد، بملبورن في الدور الرابع للبطولة.

وفازت أوستابينكو بالمباراة بنتيجة سبعة - خمسة وستة - أربعة وحجزت بفضل هذا النصر بطاقة ملاقاة ريباكينا المدافعة عن لقب بطولة ويمبلدون في الدور ربع النهائي للبطولة.

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#تنس
#رياضة
#كرة المضرب
#إيغا شفيونتيك
#بطولة أستراليا
#يلينا ريباكينا

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