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تشافي يتراجع عن تصريحاته ويضع ألفيس في "قفص الاتهام"

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 13:59

تشافي يتراجع عن تصريحاته ويضع ألفيس في "قفص الاتهام"
ألفيس (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قدم مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، اعتذاره بعد التصريحات التي أدلى بها حيث بدا أنه يدعم زميله السابق، البرازيلي داني ألفيس، المعتقل منذ يوم الخميس بعد مزاعم اعتداء جنسي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحافي عقب فوز فريقه على خيتافي 1-0 الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الليغا "بالأمس أُسيء تفسير ما أردت قوله عن داني ألفيس. ربما لم أكن محددا بما فيه الكفاية بكلماتي ومن المهم أن أشرح ما قلته".

وتابع "هو موضوع حساس للغاية، وبالأمس (السبت) نسيت أن أذكر الضحايا. يجب أن ندين كل هذه الأنواع من الأعمال، سواء كان داني أو أي شخص آخر. اعتذاري للضحية، لضحايا الاعتداء الجنسي وهذا النوع من العنف".

وأقرّ "مايسترو" خط الوسط السابق بأن ما قاله "لم يكن التعليق المناسب".

وكان تشافي صرّح عشية المباراة إنه "في حالة صدمة" و"متفاجئ ومصدوم" بتهم الاعتداء الجنسي على ألفيس من قبل فتاة تبلغ 23 عاما.

وأضاف من دون أن يشير إلى الضحية المزعومة "أشعر بالسوء تجاهه".

وطرد نادي بوماس المكسيكي المدافع المخضرم البالغ 39 عاما بعدما قضت محكمة إسبانية باحتجازه من دون كفالة في برشلونة الخميس. عاد ألفيس الذي لعب ثمانية مواسم في برشلونة بين عامي 2008 و2016، إلى النادي الكاتالوني لفترة قصيرة تحت إدارة تشافي (2021-2022).

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#تشافي هيرنانديز
#داني ألفيس

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