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جيرونا الإسباني يتعاقد مع المدافع الييروفي كالينز

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 13:33

جيرونا الإسباني يتعاقد مع المدافع الييروفي كالينز
ألكساندر كالينز (Getty Images)
عرب ٤٨/ أب

وقع نادي جيرونا الإسباني مع المدافع البيروفي، ألكساندر كالينز، من نادي نيويورك لكرة القدم، مساء أمس الإثنين.

وأعلن النادي الإسباني أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وقع عقدا لبقية الموسم الحالي وموسمين مقبلين. وسينضم اللاعب لزميليه السابقين في نيويورك تاتي كاستيلانوس ويانغيل هيريرا.

جيرونا ونيويورك تحت سيطرة مجموعة سيتي فوتبول وهي الشركة الأم لمانشستر سيتي.

لعب كالينز مع نادي نيويورك منذ العام 2017، وخاض 193 مباراة مع فريق الدوري الرئيسي، وأحرز 15 هدفا وساعد في إحراز أهداف أخرى.

جيرونا في المركز الحادي عشر في منتصف الموسم تقريبا بالدوري الإسباني.

وعاد النادي الكتالوني إلى دوري الدرجة الأولى بعد ثلاثة مواسم متتالية في دوري الدرجة الثانية.

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#جيرونا
#كرة قدم
#رياضة
#ألكساندر كالينز
#نادي نيويورك
#ملاعب

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