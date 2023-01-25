أستراليا المفتوحة: تومي بول يحسم المواجهة الأميركية مع بن شيلتون

حسم تومي بول المواجهة الأميركية مع الشاب بن شيلتون وبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بفوزه على ابن العشرين عاما 7-6 (8-6) و6-3 و5-7 و6-4، اليوم الأربعاء، في بطولة أستراليا المفتوحة.

واحتاج ابن الـ25 عاما، المصنف 35 عالميا، إلى ثلاث ساعات و6 دقائق كي يحصل على شرف أن يكون أول أميركي يصل إلى نصف نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى منذ أندي روديك في العام 2009.

ويلتقي بول الذي لم يذهب سابقا أبعد من الدور الرابع في 13 مشاركة في البطولات الكبرى (مرة واحدة العام الماضي في ويمبلدون)، في اختباره المقبل المصنف رابعا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه العاشر في ملبورن والثاني والعشرين في الـ"غراندسلام"، أو المنصف خامسا الروسي أندي روبليف.

بن شيلتون (Getty Images)

وعلى الرغم من أنه لم يصل سابقا إلى الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى، كان بول يتمتع بخبرة أكبر بكثير من مواطنه شيلتون الذي كان يخوض مغامرته الكبرى الثانية فقط، بعد مشاركة أولى في بطولة بلاده على ملاعب فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره عند الدور الأول.

وقال بول: "أنا متحمس لتواجدي هنا ومتحمس بطبيعة الحال لمواجهة أي خصم ينتظرني لاحقا. ما أعنيه هو أن تصل إلى الأسبوع الثاني من بطولة كبرى يعتبر حلم جميع من يلعب كرة المضرب. لا أصدق أني هنا الآن".

وأضاف الفائز بلقب احترافي وحيد وكان في دورة ستوكهولم في العام 2021 أن "الوتيرة (الصحيحة) لم تكن موجودة في اللقاء، لكن بن خصم صعب جدا. سيخوض الكثير من المباريات المماثلة (مستقبلا)، وبالتالي على الجميع أن يتحمس من أجل هذا الفتى".