عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أستراليا المفتوحة: تومي بول يحسم المواجهة الأميركية مع بن شيلتون

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 10:07

أستراليا المفتوحة: تومي بول يحسم المواجهة الأميركية مع بن شيلتون
تومي بول وبن شيلتون (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

حسم تومي بول المواجهة الأميركية مع الشاب بن شيلتون وبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بفوزه على ابن العشرين عاما 7-6 (8-6) و6-3 و5-7 و6-4، اليوم الأربعاء، في بطولة أستراليا المفتوحة.

واحتاج ابن الـ25 عاما، المصنف 35 عالميا، إلى ثلاث ساعات و6 دقائق كي يحصل على شرف أن يكون أول أميركي يصل إلى نصف نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى منذ أندي روديك في العام 2009.

ويلتقي بول الذي لم يذهب سابقا أبعد من الدور الرابع في 13 مشاركة في البطولات الكبرى (مرة واحدة العام الماضي في ويمبلدون)، في اختباره المقبل المصنف رابعا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه العاشر في ملبورن والثاني والعشرين في الـ"غراندسلام"، أو المنصف خامسا الروسي أندي روبليف.

بن شيلتون (Getty Images)

وعلى الرغم من أنه لم يصل سابقا إلى الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى، كان بول يتمتع بخبرة أكبر بكثير من مواطنه شيلتون الذي كان يخوض مغامرته الكبرى الثانية فقط، بعد مشاركة أولى في بطولة بلاده على ملاعب فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره عند الدور الأول.

وقال بول: "أنا متحمس لتواجدي هنا ومتحمس بطبيعة الحال لمواجهة أي خصم ينتظرني لاحقا. ما أعنيه هو أن تصل إلى الأسبوع الثاني من بطولة كبرى يعتبر حلم جميع من يلعب كرة المضرب. لا أصدق أني هنا الآن".

وأضاف الفائز بلقب احترافي وحيد وكان في دورة ستوكهولم في العام 2021 أن "الوتيرة (الصحيحة) لم تكن موجودة في اللقاء، لكن بن خصم صعب جدا. سيخوض الكثير من المباريات المماثلة (مستقبلا)، وبالتالي على الجميع أن يتحمس من أجل هذا الفتى".

تومي بول (Getty Images)

بودكاست عرب 48

#أستراليا المفتوحة
#تومي بول
#بن شيلتون
#كرة المضرب
#تنس

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن يتعثر أمام كولن ويواصل نزف النقاط
بايرن يتعثر أمام كولن ويواصل نزف النقاط

2023-01-25

سانتوس ينتقل لتدريب ليفاندوفسكي بعد رونالدو
سانتوس ينتقل لتدريب ليفاندوفسكي بعد رونالدو

2023-01-24

البريمييرليغ: رقم قياسي جديد في الميركاتو قبل إغلاقه
البريمييرليغ: رقم قياسي جديد في الميركاتو قبل إغلاقه

2023-01-24

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

2023-01-24
بن غفير يحذّر من

بن غفير يحذّر من "حارس الأسوار 2": سيُشكَّل "الحرس الوطنيّ"

2023-01-24
نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

2023-01-24
الكنيست يصادق على

الكنيست يصادق على "القانون النرويجي" الموسع

2023-01-24
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

2023-01-24