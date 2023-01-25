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الجزائري بوداوي يمدد عقده مع نيس حتى 2027

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 13:51

الجزائري بوداوي يمدد عقده مع نيس حتى 2027
الجزائري هشام بوداوي (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعب وسطه الدولي الجزائري، هشام بوداوي، حتى حزيران/ يونيو 2027.

وانضم بوداوي (23 عاما) إلى صفوف نيس في سن التاسعة عشرة عام 2019 قادما من بارادو الجزائري وبعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده في العام ذاته في مصر.

وقال المدير الرياضي لنادي نيس، فلوران غيسولفي، على الموقع الرسمي للنادي إن بوداوي الذي أصبح ركيزة أساسية في صفوف الفريق "يجسد بشكل مثالي هوية اللعبة التي نريد فرضها في نيس في السنوات القادمة".

وخاض بوداوي الذي عانى من الإصابة لفترة طويلة هذا الموسم، 15 مباراة في جميع المسابقات مع نيس، وبات ثاني لاعب بعد جان كلير توديبو يمدد عقده مع الفريق منذ استلام غيسولفي الإدارة الفنية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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